Monaco kancası!
Fransız ekibinin son projesi Talisca oldu. Monaco’nun; Beşiktaş’ta kiralık oynayan Brezilyalı yıldız için Benfica ile görüştüğü öğrenildi
SON dönemde transferde sattığı oyuncular ile Porto'nun tahtını sallayan Monaco, son projesini Talisca üzerine kurdu. Son iki yılda yaklaşık 330 milyon euro'luk oyuncu satışı yapan ve kadrosunda 150 milyon euro'luk oyuncu satış potansiyelini daha bulunduran Monaco, Benfica'dan Talisca'nın transferi için resmen devreye girdi. Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca için belirlenen 25 milyon euroluk serbest kalma madddesini 20 milyon euro seviyesine çekmek için görüşmelerini sürdüren ve transfer sürecinde Jorge Mendes'ten yardım isteyen Monaco, Benfica ile pazarlık masasına oturdu.
ÖN ANLAŞMA İSTİYOR
TEKNİK direktör Jardim'in ısrarlı raporu doğrultusunda Anderson Talisca'nın transferini sezon sonuna bırakmadan bitirmek isteyen Monaco, Brezilyalı futbolcunun olası bir Dünya Kupası'na katılma durumu ve değerinin artacağı durumunu da göz önünde bulundurarak süreci erkenden noktalamak istiyor.
BEŞiKTAŞ YÖNETiMi 'KARŞI' ATAKTA
SİYAH-beyazlı yönetim de, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca'yı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan yöneticiler, "Öncelikli satış opsiyonu olan" 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemesi durumunda Brezilyalı futbolcunun transferini gerçekleştirecek.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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