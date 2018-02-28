SON dönemde transferde sattığı oyuncular ile Porto'nun tahtını sallayan Monaco, son projesini Talisca üzerine kurdu. Son iki yılda yaklaşık 330 milyon euro'luk oyuncu satışı yapan ve kadrosunda 150 milyon euro'luk oyuncu satış potansiyelini daha bulunduran Monaco, Benfica'dan Talisca'nın transferi için resmen devreye girdi. Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca için belirlenen 25 milyon euroluk serbest kalma madddesini 20 milyon euro seviyesine çekmek için görüşmelerini sürdüren ve transfer sürecinde Jorge Mendes'ten yardım isteyen Monaco, Benfica ile pazarlık masasına oturdu.

ÖN ANLAŞMA İSTİYOR

TEKNİK direktör Jardim'in ısrarlı raporu doğrultusunda Anderson Talisca'nın transferini sezon sonuna bırakmadan bitirmek isteyen Monaco, Brezilyalı futbolcunun olası bir Dünya Kupası'na katılma durumu ve değerinin artacağı durumunu da göz önünde bulundurarak süreci erkenden noktalamak istiyor.

BEŞiKTAŞ YÖNETiMi 'KARŞI' ATAKTA

SİYAH-beyazlı yönetim de, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca'yı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan yöneticiler, "Öncelikli satış opsiyonu olan" 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemesi durumunda Brezilyalı futbolcunun transferini gerçekleştirecek.