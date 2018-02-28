Monaco kancası! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    kancası!

    <a href="/index/monaco?id=3a22f82e-eb9b-4e5e-a0ae-77342ae68b42" class="" rel="tag">Monaco</a> kancası!

    Fransız ekibinin son projesi oldu. ’nun; ’ta kiralık oynayan yıldız için ile görüştüğü öğrenildi

    SON dönemde transferde sattığı oyuncular ile Porto'nun tahtını sallayan , son projesini üzerine kurdu. Son iki yılda yaklaşık 330 milyon euro'luk oyuncu satışı yapan ve kadrosunda 150 milyon euro'luk oyuncu satış potansiyelini daha bulunduran , 'dan 'nın transferi için resmen devreye girdi. ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca için belirlenen 25 milyon euroluk serbest kalma madddesini 20 milyon euro seviyesine çekmek için görüşmelerini sürdüren ve sürecinde 'ten yardım isteyen Monaco, ile pazarlık masasına oturdu.

    ÖN ANLAŞMA İSTİYOR
    TEKNİK direktör Jardim'in ısrarlı raporu doğrultusunda Anderson Talisca'nın transferini sezon sonuna bırakmadan bitirmek isteyen Monaco, futbolcunun olası bir 'na katılma durumu ve değerinin artacağı durumunu da göz önünde bulundurarak süreci erkenden noktalamak istiyor.

    BEŞiKTAŞ YÖNETiMi 'KARŞI' ATAKTA
    SİYAH-beyazlı yönetim de, yıldız Anderson Talisca'nın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca'yı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan yöneticiler, "Öncelikli satış opsiyonu olan" 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemesi durumunda Brezilyalı futbolcunun transferini gerçekleştirecek.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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