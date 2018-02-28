Kupa derbisini Aydınus yönetecek!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın günü oynanacak yarı final ilk maçını Fırat Aydınus yönetecek. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak derbide görev yapacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak. Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi. FIRAT Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmalarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu. Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı. İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Fırat Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, siyah-beyazlı takımın Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.



Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın toplam 34 maçında düdük çaldı. Siyahbeyazlılar, bu maçlardan 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.