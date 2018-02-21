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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Cenk olmadan ne yapacaklar?

    Cenk olmadan ne yapacaklar?
    Devre arası transfer döneminde 'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi. Tecrübeli golcü maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü. Öte yandan Şampiyonlar Ligi resmi hesabı ise Cenk Tosun'un paylaşımı üzerine, "Beşiktaş bu adam olmadan nasıl ilerleyecek?" paylaşımı yaptı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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