Planlar tutmadı
“Amacımız savunmayı bırakmadan topa sahip olarak pozisyon bulmaktı. Ancak kırmızı kart hesapları bozdu” diyen usta hoca “İstanbul’da da kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız” ifadesini kullandı
Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Mücadeleye istekli başladıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Amacımız çok açılmadan, savunmayı bırakmadan topa sahip olarak sürpriz pozisyonlar bulmaktı. Kırmızı karta kadar gitmeye çalıştığımız zamanlar da oldu. Ancak erken gelen kırmızı kart bütün hesaplarımızı bozdu" ifadelerini kullandı.
Zorlu bir süreç var
Tecrübeli hoca, turun artık çok zor olduğunu dile getirerek "İyi bir sonuçla ayrılıp Türk halkına mutluluk vermek istedik ama ollmadı. Rakibimiz İstanbul'da neredeyse formalite maçına çıkacak. Ama biz yine futbolumuzu oynamaya, maçı güzelleştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. Artık lige konsantre olacaklarını vurgulayan siyahbeyazlı teknik adam, "Önümüzde zorlu bir süreç var. Bu sonuca takılıp kalamayız. Dünyanın sonu gelmedi. Hala hedeflerimiz var. Fenerbahçe maçına zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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