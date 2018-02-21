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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Planlar tutmadı

    Planlar tutmadı

    “Amacımız savunmayı bırakmadan topa sahip olarak pozisyon bulmaktı. Ancak hesapları bozdu” diyen usta hoca “’da da kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız” ifadesini kullandı

    teknik Direktörü karşılaşmanın ardından beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Mücadeleye istekli başladıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Amacımız çok açılmadan, savunmayı bırakmadan topa sahip olarak sürpriz pozisyonlar bulmaktı. Kırmızı karta kadar gitmeye çalıştığımız zamanlar da oldu. Ancak erken gelen bütün hesaplarımızı bozdu" ifadelerini kullandı.

    Zorlu bir süreç var
    Tecrübeli hoca, turun artık çok zor olduğunu dile getirerek "İyi bir sonuçla ayrılıp Türk halkına mutluluk vermek istedik ama ollmadı. Rakibimiz 'da neredeyse formalite maçına çıkacak. Ama biz yine futbolumuzu oynamaya, maçı güzelleştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. Artık lige konsantre olacaklarını vurgulayan siyahbeyazlı teknik adam, "Önümüzde zorlu bir süreç var. Bu sonuca takılıp kalamayız. Dünyanın sonu gelmedi. Hala hedeflerimiz var. maçına zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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