Planlar tutmadı

Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Mücadeleye istekli başladıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Amacımız çok açılmadan, savunmayı bırakmadan topa sahip olarak sürpriz pozisyonlar bulmaktı. Kırmızı karta kadar gitmeye çalıştığımız zamanlar da oldu. Ancak erken gelen kırmızı kart bütün hesaplarımızı bozdu" ifadelerini kullandı.

Zorlu bir süreç var

Tecrübeli hoca, turun artık çok zor olduğunu dile getirerek "İyi bir sonuçla ayrılıp Türk halkına mutluluk vermek istedik ama ollmadı. Rakibimiz İstanbul'da neredeyse formalite maçına çıkacak. Ama biz yine futbolumuzu oynamaya, maçı güzelleştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. Artık lige konsantre olacaklarını vurgulayan siyahbeyazlı teknik adam, "Önümüzde zorlu bir süreç var. Bu sonuca takılıp kalamayız. Dünyanın sonu gelmedi. Hala hedeflerimiz var. Fenerbahçe maçına zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.