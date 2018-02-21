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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ummadığımız sonuç

    Ummadığımız sonuç
    basın sözcüsü , zorlu deplasmandan ummadıkları bir sonuç aldıklarını dile getirdi. 10 kişi kaldıktan sonra bile takımın iyi mücadele ettiğini dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Artık tur mucize gibi görünüyor. Fakat 11'e 11 oynasak farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Tur için biraz daha şansımız olabilirdi" diye konuştu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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