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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Caner’e kötü not

    Caner’e kötü not

    'ın dünkü 11'indeki tek Türk olan , performansıyla vasatı aşamadı.

    Tecrübeli futbolcu, rakibin etkili isimlerine karşı solbekte zorlanırken, hücuma çıkmakta da zorlandı.

    Önünde oynayan Babel'in kendisine destek vermesine rağmen beklentilerin altında kalan Caner, yaptığı pas hatalarıyla da dikkat çekti.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:28
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