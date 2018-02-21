Caner’e kötü not

Beşiktaş'ın dünkü 11'indeki tek Türk olan Caner Erkin, performansıyla vasatı aşamadı.

Tecrübeli futbolcu, rakibin etkili isimlerine karşı solbekte zorlanırken, hücuma çıkmakta da zorlandı.



Önünde oynayan Babel'in kendisine destek vermesine rağmen beklentilerin altında kalan Caner, yaptığı pas hatalarıyla da dikkat çekti.