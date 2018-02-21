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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Orman dostluk yemeğine katıldı

    Orman dostluk yemeğine katıldı
    Başkanı , maç öncesi Bayern'in düzenlediği dostluk yemeğine katıldı. Orman'ın Başkanı ve CEO Karl-Heinz Rummenigge ile dostluk yemeğinde bir araya geldiği bildirildi. Orman, yaptığı açıklamada, çocukluğunun en önemli kahramanlarından Rummenigge ile aynı masada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtip, "Çok güzel bir gün geçirdik. 'da oynanacak maçta da dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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