CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’dan bakana ziyaret

    Fikret Orman’dan bakana ziyaret
    BEŞİKTAŞ Başkanı , dün Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti. Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla bakan Ağbal'a çıkan Orman'a yardımcısı Adil Gevrek de eşlik etti. Orman'ın bakan Ağbal ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenilirken, amatör branşlara teşvik konusunda da görüşüldüğü belirtildi
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fikret Orman’dan bakana ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN