Fikret Orman’dan bakana ziyaret
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, dün Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti. Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla bakan Ağbal'a çıkan Orman'a yardımcısı Adil Gevrek de eşlik etti. Orman'ın bakan Ağbal ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenilirken, amatör branşlara teşvik konusunda da görüşüldüğü belirtildi
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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