Heynckes'ten Beşiktaş açıklaması
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarına iyi hazırlanacaklarını belirtti.
Heynckes, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu için zor bir kura çektiklerini ifade etti. Beşiktaş karşısında formda olmaları gerektiğini vurgulayan 72 yaşındaki çalıştırıcı, "İyi hazırlanmış olacağız. Çünkü bu tür karşılaşmalarda dikkatli olmak gerektiğini çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Deneyimli teknik direktör, Bayern Münih için asıl hedefin Şampiyonlar Ligi olup olmadığı yönündeki soruya, "Asıl hedef lig şampiyonluğu. Daha sonra Almanya Kupası'na bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında değil, genişletilmiş dairenin içindeyiz." yanıtını verdi.
Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında Manchester City'nin başında olduğu 5 İngiliz takımının yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'i gösterdi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:43
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Parayı tercih etti
Toplam 7
Yorum
Gslı He yavrum he burda ol sana daha yazacaklarım olacak ilerleyen zamanlarda..
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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