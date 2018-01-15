CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Heynckes'ten açıklaması

    Heynckes'ten Beşiktaş açıklaması

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'in teknik direktörü , ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarına iyi hazırlanacaklarını belirtti.

    Heynckes, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu için zor bir kura çektiklerini ifade etti. karşısında formda olmaları gerektiğini vurgulayan 72 yaşındaki çalıştırıcı, "İyi hazırlanmış olacağız. Çünkü bu tür karşılaşmalarda dikkatli olmak gerektiğini çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Deneyimli teknik direktör, için asıl hedefin Şampiyonlar Ligi olup olmadığı yönündeki soruya, "Asıl hedef lig şampiyonluğu. Daha sonra Almanya Kupası'na bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında değil, genişletilmiş dairenin içindeyiz." yanıtını verdi.

    Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında Manchester City'nin başında olduğu 5 İngiliz takımının yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'i gösterdi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Heynckes'ten Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN