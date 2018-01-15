Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Osmanlıspor ile 17 Ocak Çarşamba günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre iki günlük iznin ardından siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde salonda bir çalışma gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, akşam antrenmanıyla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:45
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Parayı tercih etti
Toplam 7
Yorum
Gslı He yavrum he burda ol sana daha yazacaklarım olacak ilerleyen zamanlarda..
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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