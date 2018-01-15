Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre iki günlük iznin ardından siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde salonda bir çalışma gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, akşam antrenmanıyla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.