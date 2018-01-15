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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

    , Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Osmanlıspor ile 17 Ocak Çarşamba günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre iki günlük iznin ardından siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde salonda bir çalışma gerçekleştirdi. BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.

    Siyah-beyazlı ekip, akşam antrenmanıyla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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