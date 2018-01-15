Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar

18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek