 Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! - Türkiye Kupası - 15 Ocak 2018 Pazartesi

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu.

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Türkiye Kupası 15 Ocak 2018, Pazartesi

Güncelleme: 15 Ocak 2018, Pazartesi 13:05

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

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