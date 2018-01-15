Konyaspor, kupa hazırlıklarını tamamladı

İkinci devre hazırlıklarını Antalya da sürdüren Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda tüm oyuncular yer aldı. Koşu ve topla ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.