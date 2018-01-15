Konyaspor, kupa hazırlıklarını tamamladı
İkinci devre hazırlıklarını Antalya da sürdüren Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
İkinci devre hazırlıklarını Antalya da sürdüren Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda tüm oyuncular yer aldı. Koşu ve topla ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:23
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 5
Yorum
Atıf Fb nin en büyük sorunu yaşanan istikrarlı sakatlıklar. Sakat başlıyorlar yine bu derece sakat futbolcularla kesinlikle şampiyon olunamaz.
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Negredo için 7 milyon
Toplam 11
Yorum
BJK'li Aboubakar'i bulmusken alacaktik diyorsun yani...
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Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...
Toplam 2
Yorum
ustaa oku bunu evet satılmalı yerine 4 milyona visca 2 milyona sol bek alınmalı..
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