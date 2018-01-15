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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    , kupa hazırlıklarını tamamladı

    Konyaspor, kupa hazırlıklarını tamamladı

    İkinci devre hazırlıklarını Antalya da sürdüren Atiker , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    İkinci devre hazırlıklarını Antalya da sürdüren , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör gözetiminde yapılan antrenmanda tüm oyuncular yer aldı. Koşu ve topla ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:23
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