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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    , Orkan için bastırıyor

    Konya, Orkan için bastırıyor
    Konyaspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in kadrosunda görmek istediği Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Orkan Çınar için ikna turlarını sürdürüyor. Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı transferde yeşil-beyazlı kurmayların, tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etmek adına Beşiktaş yönetiminden yardım istediği öğrenildi.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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