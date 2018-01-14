Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi
Aytemiz Alanyaspor, Süper Ligin ikinci yarısının ilk haftasında mücadele edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:03
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Cimbom'a sambacı sol bek
Toplam 4
Yorum
gıybet oyuncu brezilyalı ise sambacı, karadenizli ise horoncu, urfalı ise halaycı, egeli ise zeybek olarak anılmalıdır.
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Oğlu Ianis’e takım arıyor
Toplam 3
Yorum
gıybet nerede ne işe yaramaz adam varsa önersinler şimdi galatasaray'a. hadi bakalım.
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Fatih Terim'den Ozan Tufan sözleri
Toplam 3
Yorum
gıybet klasik terim hareketi. önce oyuncunun adını geçirir, nabız ölçer, sonra da transfer edip enkaz kervanına katar. takip edin bu işleri :)
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