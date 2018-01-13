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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’dan Torje atağı

    Alanyaspor’dan Torje atağı
    Alanyaspor bir yandan Love kriziyle uğraşırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibinin, Karabük'ten ayrılan Rumen Gabriel Torje'yle her konuda anlaştığı öğrenildi. Karadeniz ekibinde 20 maçta forma giyen 29 yaşındaki sağ açık, 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Öte yandan Alanyaspor, Arnavutluk'tan Kamza'yla yaptığı hazırlık karşılaşmasını Sackey'in golüyle 1-0 kazandı.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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