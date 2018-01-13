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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Flamengo yolunda

    Vagner Love Flamengo yolunda
    ALANYASPOR'DA alacaklarının ödenmemesi sebebiyle ayrıldığı iddia edilen , Flamengo ile masaya oturdu. Geçen sezonun gol kralı olan 33 yaşındaki tecrübeli santrfor için Brezilya basını, iki aydır maaşının ödenmemesi nedeniyle rahatsız olduğunu, Flamengo ile anlaştığını iddia etti
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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