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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Kamza'yı mağlup etti

    <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> Kamza'yı mağlup etti

    ekiplerinden Aytemiz , hazırlık maçında Arnavutluk 1. Lig ekiplerinden FC Kamza’yı 1-0 mağlup etti.

    ekiplerinden A. , ikinci yarı hazırlıklarını Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Arnavutluk'un FC Kamza takımıyla yaptığı maçla sürdürdü.
    A. mücadeleye Remi, Lamine Gassama, Welinton Georgios Tzavellas, Fabrice Nsakala, Mamadou Fofana, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Nefiz, Junior Fernandes, Mbilla 11'iyle başladı.

    FC Kamza da sahaya Fabio Gjonikaj, Erlis Frasheri, Leo Lelis, Taulant Kuqi, Hektor Idrizaj, Demir İmeri, Xhuljo Mehmeti, Bruno Arrabal, Anxhelo Mumajesi, Sebino Plaku, Stevan Racic ile çıktı.

    Alanyaspor karşılaşmanın 33. dakikasında Sackey'nin golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadele A. Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonra erdi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:25
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