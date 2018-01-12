Alanyaspor Kamza'yı mağlup etti
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk 1. Lig ekiplerinden FC Kamza’yı 1-0 mağlup etti.
A. Alanyaspor mücadeleye Remi, Lamine Gassama, Welinton Georgios Tzavellas, Fabrice Nsakala, Mamadou Fofana, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Nefiz, Junior Fernandes, Mbilla 11'iyle başladı.
FC Kamza da sahaya Fabio Gjonikaj, Erlis Frasheri, Leo Lelis, Taulant Kuqi, Hektor Idrizaj, Demir İmeri, Xhuljo Mehmeti, Bruno Arrabal, Anxhelo Mumajesi, Sebino Plaku, Stevan Racic ile çıktı.
Alanyaspor karşılaşmanın 33. dakikasında Sackey'nin golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadele A. Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonra erdi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:25
-
Yıldız golcüye flaş teklif! 15 milyon euro...
Toplam 8
Yorum
KaradenizSamsun 15 milyon nedir ya ? 25 milyon aşagısına satılmamalı burak sayesinde takım ligde tutundu kac puan ve para kazandırdı kral satılamaz
-
Gaziantepspor'da Derelioğlu dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL OLMAYAN FUTBOLCULARLA NASIL CALISACAKSIN KARDES ?
-
Beşiktaşlı yıldız Türkiye'den ayrıldı
Toplam 1
Yorum
Ne dediniz İmparator Beşiktaş Yıldızı Türkiye den ayrılmış. Bu adama neden Yıldız diyorsunuz Gerçı Terime de İmparator diyorlar, neyin İmparatoru dalkavuklar
Alanyaspor Kamza'yı mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.