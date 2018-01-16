Trabzonspor kupaya veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'u sajasında 1-0 mağlup eden son şampiyon Atiker Konyaspor, Medical Park Arena'daki rövanşta bordo-mavililerle 1-1 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 24'üncü dakikada Ömer Ali kaydederken, bordo-mavililerin tek golü 80'inci dakikada Rodallega'dan geldi. Konya'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla kupaya veda etti. Atiker Konyaspor ise adını çeyrek finale yazdırdı.







MAÇTAN DAKİKALAR



13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Mustafa Akbaş'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Vedat vuruşunu yaptı, önce Esteban, daha sonra da Uğur tehlikeyi uzaklaştırdı.



24'üncü dakikada orta alandan ceza sahasına gönderilen uzun pasta Bourabia'nın kafayla indirdiği topu gelişine kaleye gönderdi, Esteban'ın altından geçen meşin yuvarlak Uğur'un son çabasına rağmen ağlarla buluştu: 0-1.



29'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in pasında ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Yusuf kaleyi görür görmez şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



32'nci dakikada Abdülkadir'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Serkan rahat kontrol etti.



39'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Olcay'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutu Serkan Kırıntılı kornere çeldi.



49'uncu dakikada Kamil Ahmet'in sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Rodallega'nın kafayla kaleye gönderdiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.



52'nci dakikada Abdülkadir'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan yumruklayarak uzaklaştırdı.



80'inci dakikada ceza sahası içerisinde N'Doye'un şutunda kaleci Serkan'dan dönen topu iyi takip eden Rodallega, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



89'uncu dakikada sağdan Pereira'nın ortasında penaltı noktası üzerinde kafayla topa yükselen N'Doye'un şutunda top üstten dışarıya çıktı.



90+1'inci dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Rodallega'nın kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun olarak sahaya çıktı.

Antalya kampında sakatlığının ardından tam olarak hazır hale gelmeyen bordo-mavili futbolcu, Atiker Konyaspor mücadelesinde takımda yer alamadı. Bu futbolcunun yerine Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Onur Recep Kıvrak'ı yedek soyundururken kalede de diğer kupa maçlarında olduğu gibi Esteban Alvarado'yu oynattı. Sakatlığı nedeniyle durumunun maç günü belli olacağı açıklanan Okay Yokuşlu da 11'de görev yapan isimlerden oldu.

Çalımbay, son 16 turunda Atiker Konyaspor ile oynanan ilk maçın kadrosuna göre takımında 4 değişiklik yaptı. Rövanş mücadelesinde Kamil Ahmet'in yerine Pereira, takımdan ayrılan Mas'ın yerine Mustafa Akbaş, Sosa'nın yerine Yusuf Yazıcı, Bero'nun yerine de Abdülkadir Ömür görev aldı.

Bordo-mavililerde 6 oyuncu ise Atiker Konyaspor mücadelesinde kadroda bulunmadı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Burak Yılmaz'ın yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Volkan Şen ve Bongonda, ayrıca genç oyuncular Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut da 21 kişilik kadroda yer almadı.

- Taraftar özlemi sona erdi

Sezonun ilk yarısında sahasında son maçını ligin 16. haftasında Bursaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, tam bir ay sonra Atiker Konyaspor maçında taraftarına kavuştu.

Bordo-mavili taraftarlar da kupada çeyrek final mücadelesi veren takımlarını yalnız bırakmadı, tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Az sayıda misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.