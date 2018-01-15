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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    'nin çok konuşulan görüntüsü!

    Fabri'nin çok konuşulan görüntüsü!

    'ın başarılı file bekçisi , cumartesi akşamı Arnavutköy'de bir tekel bayiden alışveriş yaparken görüntülendi. Alkollü olduğu görünen Fabri'nin görüntüleri sosyal medyayı salladı.

    Alkollü bir şekilde dükkana giren ve alışveriş yapmak isteyen , fiyatta anlaşmaya çalışırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Alkollü olduğu görünen Fabri, daha sonra arkadaşı ile birlikte dükkandan ayrıldı.


    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:54
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