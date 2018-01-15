Fabri'nin çok konuşulan görüntüsü!
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri, cumartesi akşamı Arnavutköy'de bir tekel bayiden alışveriş yaparken görüntülendi. Alkollü olduğu görünen Fabri'nin görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Alkollü bir şekilde dükkana giren ve alışveriş yapmak isteyen Fabri, fiyatta anlaşmaya çalışırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Alkollü olduğu görünen Fabri, daha sonra arkadaşı ile birlikte dükkandan ayrıldı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:54
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
TS61 Yazık giden paralara para yapan futbolcuları satın 1 2 sene genç kadroyla oynayın düşersekte düşelim külübün batmasındır iyidir bak başakseh
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Sosyal medyada Arda krizi!
Toplam 6
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Fidan Yazık ne hale düştük işte bu yüzden fazla ileriye giden ok galer e bakın verır bayıl real madride modric Reale da kabuk değiştirin bırakın
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Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...
Toplam 12
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TS Hemen satin.
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