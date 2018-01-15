İşte Beşiktaş'ın 'Come To Beşiktaş' reklamı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yeni iletişim kampanyasını açıkladı.
Başkan Orman statta düzenlenen tanıtım toplantısında; "Come to Beşiktaş" kampanyası taraftarımızın bulduğu bir slogandı ve 1.2 milyar insana ulaştı. Artık bu kampanyayı biraz daha artırmayı düşündük ve yeni kampanyamızı açıklıyoruz. Bu kampanya yurt dışı ağırlıklı olacak ve tekrar dünyanın konuşacağı bir kampanya olacaktır. Kampanyanın amacı din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş'a çağıracak bir reklamdır. Reklam filmimizin sözleri Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleri olan "Gel Gel yine Gel Kim olursan ol yine gel" sözleri ile tanıtım filmini yaptık. Bunun için de önemli bir bütçe ayırdık" diye konuştu.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
İşte Beşiktaş'ın 'Come To Beşiktaş' reklamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.