;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yeni transferi KAP'a bildirdi

    Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi

    'ın kadrosuna katmak istediği golcü Cyle , sağlık kontrolünden geçti. Öte yandan siyah-beyazlılar yeni transferi KAP'a bildirdi.

    Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi () ekiplerinden 'de forma giyen 'i dün akşam saatlerinde 'a getirdi. futbolcu, görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

    BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ
    Öte yandan siyah-beyazlılar Larin'le transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildirdi. 'tan yapılan açıklama şöyle:








    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN