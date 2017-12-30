Favori Balotelli
Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un 1 numaralı alternatifi Mario Balotelli
NİCE'DE AKILLANDI
Ayrıca Nice'le sözleşmesi sezon sonunda bitmesi ve Fransız ekibiyle yaptığı özel anlaşma da Balotelli'nin cebinde. Tüm bu şartlar bir araya getirildiğinde İtalyan yıldız mükemmel bir seçenek gibi duruyor. Diğer adayların Gignac (Tigres), Slimani (Leicester) ve Boakye (Kızılyıldız) olduğu öğrenildi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:45
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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