Everton'la bonservis Cenk'i
İngilizler 23 milyon euro+bonus önerdi, Beşiktaş 28 milyon euro’da diretiyor. Başkan Fikret Orman da Cenk’i “Biz anlaşmadan masaya oturma” diye uyardı
ORMAN'DAN UYARI
Afrika'da olan Başkan Orman, gelişmeleri telefonla takip ederken Beşiktaş'ın elini güçlendirmek için Cenk'i uyardığı öğrenildi. Milli futbolcuyla görüşen Orman'ın, "Sen Beşiktaşlı Cenk'sin. Hepimizin önce kulübü düşünmesi lazım. Taraftarın sana olan sevgisini biliyorsun. Ben Everton ile anlaşmadan masaya oturma" dediği öğrenildi. Cenk'in ise "Benim bu noktaya gelmemde Beşiktaş'ın payı büyük. Sözünüz bir emirdir" karşılığını verdiği dile getirildi. Cenk'i İnter'in de istediği belirtildi.
Fatih DOĞAN
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:45
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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