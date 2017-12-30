 Everton'la bonservis Cenk'i – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Everton'la bonservis Cenk'i

    Everton'la bonservis Cenk'i

    İngilizler 23 milyon euro+bonus önerdi, 28 milyon euro’da diretiyor. Başkan da Cenk’i “Biz anlaşmadan masaya oturma” diye uyardı

    ile Everton arasındaki Cenk Tosun pazarlığı kıran kırana devam ediyor. İngiliz ekibinin futbol direktörü Steve Walsh, dün 'a geldi ve başkan Afrika seyahatinde olduğu için İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Altunizade'de bulunan Çebi'nin ofisinde gerçekleşen görüşmede kesin bir anlaşma sağlanamadı. Everton, milli yıldızın bonservisi için 23 milyon euro ve 5 milyon euro bonus önerdi. Kapıyı 30 milyon euro'dan açan siyah-beyazlılar, net 28 milyon euro'ya Cenk'i bırakmaya sıcak bakıyor.

    ORMAN'DAN UYARI
    Afrika'da olan Başkan Orman, gelişmeleri telefonla takip ederken Beşiktaş'ın elini güçlendirmek için Cenk'i uyardığı öğrenildi. Milli futbolcuyla görüşen Orman'ın, "Sen Beşiktaşlı Cenk'sin. Hepimizin önce kulübü düşünmesi lazım. Taraftarın sana olan sevgisini biliyorsun. Ben Everton ile anlaşmadan masaya oturma" dediği öğrenildi. Cenk'in ise "Benim bu noktaya gelmemde Beşiktaş'ın payı büyük. Sözünüz bir emirdir" karşılığını verdiği dile getirildi. Cenk'i İnter'in de istediği belirtildi.

    Fatih DOĞAN
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:45
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