 Gitme kal diyemedim! – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gitme kal diyemedim!

    Gitme kal diyemedim!

    Beşiktaşlı taraftarlar, 'un Everton'a transferine hem seviniyor, hem de üzülüyor.

    Osmanlı maçının bitiminde takıma veda edercesine sahaya sivil elbiseleriyle çıkan ve tribünlere üçlü çektiren için dün twitter'da birbirinden özel mesajlar yayınlandı:

    -Yolun açık olsun Paşam.
    - İnönü evimiz, Cenk Tosun Paşamız!
    - Ayrılıklar da sevdaya dahil, hoşçakal Tosun Paşa.
    - Bu bir VEDA değil, elbet yine yeniden BULUŞACAĞIZ.
    - Yedek oturdun armaya hocaya küsmedin, terinin son damlasına kadar savaştın. Yaptığın işleri, attığın golleri hiçbir şeyini unutmayacağız Tosun Paşa...
    - Ah Be Cenk Tosun, Gitme Kal Diyemedim...
    - Bize yaşattığın zaferler ve her şey için teşekkürler Paşa.
    - Uçurumlardan derin kalbimizde yerin, yalnız kalmayacaksın sonsuza kadar.
    - Gidiyor gönlümün efendisi..
    - Elbet bir gün kavuşacağız, bu böyle yarım kalmayacak.
    - Cenk Tosun gitse de 'ın çocuğudur..
    - Beşiktaş taraftarı senin gibi güzel adamı unutmaz, unutmayacak.
    - Armaya, formaya olan aşkın; mücadelen, savaşçı ruhun, azmin; sana söz aklımızda olacak her daim..
    - Ayrılıklar da sevdaya dahil Tosun Paşa.
    - Yolun açık, başarı peşinde olsun; bu kalpte hep olacaksın.
    - Fedadan sefaya bu takım için ter döktün. Bu bir veda değil Tosun Paşa.
    - Yalnız kalmayacaksın, sonsuza kadar!
    - Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
    - Gitme kal, daha şimdiden deliler gibi özledik.
    - Bu ülkede son yıllarda kendini geliştirerek hakkıyla, karakteri ve zekasıyla olan tek futbolcu Cenk Tosun'dur.
    - Adam olacak çocuk deyiminin vücut bulmuş hali.
    - Belki de son kez bağırdık bugün adını. Son kez çaldı Tosun Paşa müziği evimizde. Kendine iyi bak Beşiktaş'ın çocuğu.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gitme kal diyemedim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN