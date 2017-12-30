Gitme kal diyemedim!
Beşiktaşlı taraftarlar, Cenk Tosun'un Everton'a transferine hem seviniyor, hem de üzülüyor.
-Yolun açık olsun Paşam.
- İnönü evimiz, Cenk Tosun Paşamız!
- Ayrılıklar da sevdaya dahil, hoşçakal Tosun Paşa.
- Bu bir VEDA değil, elbet yine yeniden BULUŞACAĞIZ.
- Yedek oturdun armaya hocaya küsmedin, terinin son damlasına kadar savaştın. Yaptığın işleri, attığın golleri hiçbir şeyini unutmayacağız Tosun Paşa...
- Ah Be Cenk Tosun, Gitme Kal Diyemedim...
- Bize yaşattığın zaferler ve her şey için teşekkürler Paşa.
- Uçurumlardan derin kalbimizde yerin, yalnız kalmayacaksın sonsuza kadar.
- Gidiyor gönlümün efendisi..
- Elbet bir gün kavuşacağız, bu böyle yarım kalmayacak.
- Cenk Tosun gitse de Beşiktaş'ın çocuğudur..
- Beşiktaş taraftarı senin gibi güzel adamı unutmaz, unutmayacak.
- Armaya, formaya olan aşkın; mücadelen, savaşçı ruhun, azmin; sana söz aklımızda olacak her daim..
- Ayrılıklar da sevdaya dahil Tosun Paşa.
- Yolun açık, başarı peşinde olsun; bu kalpte hep olacaksın.
- Fedadan sefaya bu takım için ter döktün. Bu bir veda değil Tosun Paşa.
- Yalnız kalmayacaksın, sonsuza kadar!
- Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
- Gitme kal, daha şimdiden deliler gibi özledik.
- Bu ülkede son yıllarda kendini geliştirerek hakkıyla, karakteri ve zekasıyla transfer olan tek futbolcu Cenk Tosun'dur.
- Adam olacak çocuk deyiminin vücut bulmuş hali.
- Belki de son kez bağırdık bugün adını. Son kez çaldı Tosun Paşa müziği evimizde. Kendine iyi bak Beşiktaş'ın çocuğu.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:59
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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