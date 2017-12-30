 Başakşehir’den Everton’a teşekkür – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    ’den Everton’a teşekkür

    Başakşehir’den Everton’a teşekkür
    Süper Lig'in ilk yarısın zirvede bitiren kulübü, sosyal medya hesabından 'un Everton'a transfer olma durumu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlı oyuncunun gol videosunu paylaşan Başakşehir Kulübü, "Büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler Everton... O, asla pişman olmayacağınız bir transfer" ifadelerini kullandı.


    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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