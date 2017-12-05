 Hakem Kassai – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Hakem Kassai

    Hakem Kassai
    BEŞİKTAŞ'ın yarın Red Bull Arena'da TSİ 22.45'te oynayacağı Leipzig karşılaşmasını, Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek. Viktor Kassai'nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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