Güneş: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları şöyle;
"Ligin son maçı değildi ama çok önemli bir karşılaşmaydı. Lider takımla oynadık. Sahada iyi bir ekip olduk. Hücum ve savunmada iyi oynadık.
Başta, Başkan ve yönetimi bu ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Taraftarların da olağanüstü desteği vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum.
Takımım, futbol adına iyi işler yaptılar. Hataların az, doğruların fazla olduğu bir mücadele oldu. Oyuncularımın mücadelesini hangi kelimeyi söylesem ifade edemem.
Oyun olarak ne düşündüysek bugün gerçekleştirdik."
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:22
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
Güneş: "Oyuncularımla gurur duyuyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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