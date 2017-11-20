Oğuzhan'a 14.5 milyon €

Siyah beyazlı ekipte Cenk Tosun'la birlikte transferin gözdesi olan Oğuzhan Özyakup için İngiliz ekipleri Arsenal ve Everton'ın rekabetinde yeni bir perde açılıyor...

Geçtiğimiz günlerde Arsenal'in ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı haberleri Ada basınında yer alırken bu defa Everton'la ilgili bir iddia ortaya atıldı.







İngiltere'nin prestijli gazetelerinden Daily Mirror, Everton'ın Oğuzhan Özyakup için 13 milyon pound'luk (14.5 milyon €) teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.







Gazetede ayrıca, Everton'ın bu teklifinin Arsenal'in Oğuzhan için gözden çıkardığı ücretten daha fazla olduğu bilgisi de paylaşıldı.