Zirvede savaş! İşte en avantajlı takım...

Süper Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar zirveyi karıştırdı. Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek büyük bir şok yaşarken, sahadan farklı bir galibiyetle ayrılan Başakşehir ise zirveye ortak oldu. Hem lig hem Avrupa'da mücadele eden Beşiktaş ise sahasında Akhisarspor'la berabere kalırken, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a patladı ve 4-1 kazanarak şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.