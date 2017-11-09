Mario Balotelli'yi ben istemedim
Teknik direktör Şenol Güneş, La Gazetta Dello Sport'a konuştu: “Onu şahsen tanımıyorum ama edindiğim bilgiler sürekli olumsuzdu. Saha içerisinde ve özel yaşantısında sorun yaratabileceği bilgisi verildi. Benim için sadece yetenekli olması değil, tutum ve davranışı da önemli Quaresma’ya fırsat verdik, risk aldık; tuttu. Ama Balotelli’yi istemedim"
Avrupa'da yenilikçiler kimlerdir?
Barcelona 'nın okulu benim için en büyük ilham kaynağı olmuştur. Cryuff'tan, Guardiola'ya kadar yeni bir model yarattılar. Oyuncuların topla rakip kaleye gittikleri her seferde, özel bir şey beklemenin yanı sıra, bunu hayranlıkla izlemeniz mümkündür. En iyi hücum ve savunma için bu sözlerden daha değerlisi yok.
Eski İtalyan stili ve Mourinho, sizin tercihleriniz arasında değil mi?
İtalya 'da son dönemlerde yenilik getirmekte zorlandınız. Mourinho birçok şeyi özel yapıyor ve diğerlerinden farklı şeyler söylüyor. Ama Ferguson'dan çok şey öğrenebiliriz. Çünkü o farklı jenerasyon döneminden oyuncular ile kazandı ve başarılar elde etti.
Sizin için 'Türk Ferguson' diyebilir miyiz?
Ben ancak örnek alabilirim. Trabzon'dan geliyorum, İngiltere'den çok farklı. Bu şehir dağlar arasında ve deniz var. Büyük ağaçlar görüp, gün batımını görmeniz mümkün. Doğadan çok şey öğrenebilirsiniz.
Trabzonspor'un yeni stadyumuna sizin adınız verildi, yaşarken...
Orada doğdum, bütün hayatımı ve futbolculuk kariyerimi o şehirde geçirdim. Bana sorun da yaratıyor. Çünkü o stadyum içinde mağazalar var ve bazıları o mağazaların sahibinin ben olduğumu düşünerek, beni arayıp kiracıların kirada indirim istekleri falan oluyor.
Teknik direktörün görevlerinden biri kompakt bir grup oluşturmaktır. Yaz transfer döneminde Balotelli'ye bu yüzden mi hayır dediniz? Kendisini şahsen tanımıyorum. Ama Fransa'da çok arkadaşım var, edindiğim bilgiler, davranışları hakkında olumsuz idi. Bu nedenle istemedim! Benim için sadece yetenek önemli değil. Tutum, davranışı da çok önem taşıyor. Bana söylenen, hem saha içinde, hem özel yaşantısının da sorun yaratabileceği bilgisi verildi. Quaresma'ya burada yeni bir fırsat tanıdık. Bu riski aldık ama yeniden döndüğü zaman her şey çok iyi oldu. Belki Balotelli'de de böyle olabilirdi, ama o tarz bir oyuncuyu istemedim.
Sizin sert bir itibarınız var ve bir süre önce Medel'e herkesin önünde kızdınız.
Değişikliğe hazır değildi. Çağırdığım zaman yeterince hızlı gelmedi. Ayrıca maça dahil olacak oyuncular da aç olmalı. Ama daha sonra yapıcı bir görüşmemiz oldu. Ben takımın iyiliği için çalışıyorum ve gerekli kararları almam gerekiyor.
NAPOLi ÇIKSIN iSTERiM
?
Farz edelim ki, Çeyrek finalde üç İtalyan takımı çıkıyor.
Kulüp olarak hangisi ile karşılaşmak istemezsiniz veya istersiniz?
Napoli'yi alırım... Bizim dostlarımız.
Çok iyi tanıyorum. 2016-2017 sezonunda bir galibiyet ve bir beraberlik var. Üç takım da çok iyi ama Juventus, bu sezon biraz sorunları da olsa karşılaşmak istemem.
Pepe hırçın bir oyuncuydu ama 16 maçta yalnızca 3 sarı kart gördü.
El-Clasico'yu izlediğim zaman hoşuma gitmiyordu. Kötü bir izlenim vermişti bana ama burada herkes için örnek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bir başarılı genç gibi çalışmalarını yürütürken, bizim için önemli bir silah.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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