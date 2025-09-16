Shane Larkin'den beklenmedik veda! "Sonsuza dek sizden biri olacağım"

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya karşı son dakikalarda mağlup gelerek ikinci olan A Milli Basketbol Takımımız yurda döndü.
12 Dev Adam'da Shane Larkin, sosyal medya hesabından yaptığı beklenmedik bir duyuru ile milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte o ifadeler...
"SÖZLERLE ANLATILAMAYACAK BİR ANLAMA SAHİP"
"7 yıl önce, Türkiye'ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip."
"Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim."
"SONSUZA DEK SİZDEN BİRİ OLACAĞIM"
"Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye."