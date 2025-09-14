CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! "Son anda atış yapmak istedi..."

Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! "Son anda atış yapmak istedi..."

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya mağlup olmasının ardından turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Mücadelenin ardından Başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 00:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! "Son anda atış yapmak istedi..."

Ergin Ataman, "Kaybettikten sonra asla pozitif düşünmem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil." dedi.

Başarılı başantrenör, Dünya Şampiyonası için gelen sorunun ardından, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki sürece yorum yaparız." diye yanıt verdi.

Ergin Ataman, "Oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Alperen Şengün son anda atış yapmak istedi ve yaptı. Bu kadar." dedi.

REKLAM - Idefix
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!
DİĞER
Büyüyünce 'deniz kızı' olmak istiyordu... 'Çocuktan Al Haberi'nin Ada Derin Acarsen'i bakın şimdi ne yapıyor! Koca kız olmuş...
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
Alperen Şengün en iyi 5'te!
Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! 23:35
Alperen Şengün en iyi 5'te! Alperen Şengün en iyi 5'te! 23:34
Teşekkürler 12 Dev Adam! Teşekkürler 12 Dev Adam! 22:54
Archie Brown'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! Archie Brown'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! 22:48
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! İstifa... Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! İstifa... 22:46
Hulusi Belgü: Net golümüz verilmedi Hulusi Belgü: Net golümüz verilmedi 22:30
Daha Eski
Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri 22:17
Okay Yokuşlu'dan maç sonu özür paylaşımı Okay Yokuşlu'dan maç sonu özür paylaşımı 22:06
Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik 21:43
Fatih Tekke:Müsade edilmedi Fatih Tekke:Müsade edilmedi 21:42
Ertuğrul Doğan: Sahadan çekilmeyi düşündük Ertuğrul Doğan: Sahadan çekilmeyi düşündük 21:40
Savic'ten maç sonu flaş tepki! Savic'ten maç sonu flaş tepki! 21:31