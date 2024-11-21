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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan karşısında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:17
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan karşısında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, 25 Kasım Pazartesi günü ise Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, oynayacağı iki maçı da kazanması durumunda FIBA EuroBasket 2025 bileti alacak.

12 Dev Adam, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda çıktığı ilk iki müsabakada İtalya'ya deplasmanda 87-80 yenilmiş, İzlanda'yı da evinde 76-75 mağlup etmişti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu şöyle:

"Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş JK), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)"

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