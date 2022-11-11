Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 86-52 Belçika (MAÇ SONUCU)

Türkiye 86-52 Belçika (MAÇ SONUCU)

Milli Erkek Basketbol Takımı'mız sahasında Belçika ile karşı karşıya geldi. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ni geçerek adını Dünya Kupası'na yazdırmak isteyen milliler, karşılaşmadan 86-52'lik skorla galip ayrıldı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 22:59
Türkiye 86-52 Belçika (MAÇ SONUCU)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Basketbol Dünya Kupası 2'nci Tur I Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı sahasında 34 farkı farkla 86-52 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Haltalı ilk 5'iyle başladı. Belçika'nın ilk 5'i ise Lecomte, Libert, Mwema, Gillet ve Bako'dan oluştu. Karşılaşmaya Bako'nun pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Belçika'ya milli takım Onuralp ile karşılık verdi. Periyodun ilerleyen bölümünde kenardan gelen Sadık Emir'in skorer oyunuyla Türkiye, farkı 9'a çıkardı: 17-9. Kalan bölümde de farkı koruyan milliler, periyodu 23-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda Melih'in skorer oyunuyla başlayan milliler, periyodun ilk 5 dakikasını 16 sayı farkla 36-20 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde de farkı koruyan Türkiye, ilk yarıyı 43-27 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Belçika, yakaladığı 8-0'lık seriyle periyodun bitimine 7.02 kala milli takıma molayı aldırdı: 43-35. Molanın ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Türkiye, farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 50-38. Kalan bölümde farkı daha da açan milli takım, son periyoda 20 sayı farkla 60-40 önde girdi.

Son periyoda da iyi giren milli takım, Onuralp'in bitime 7.09 kala gelen üçlüğüyle farkı 24'e çıkardı: 69-45. Kalan bölümde de skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…
Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık herkesi üzmüştü... 8 ay sonra yine yürek sızlattı! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle...
Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler
Fırtına Başkent'te takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ergin Ataman: Kimse küçümsemesin!
12 Dev Adam'ın Belçika kadrosu belli oldu
KPSS-2022/10 TERCİH NASIL YAPILIR?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pole pozisyonu Kevin Magnussen'in! Pole pozisyonu Kevin Magnussen'in! 23:13
Ergin Ataman: Kimse küçümsemesin! Ergin Ataman: Kimse küçümsemesin! 23:07
Naci Ünüvar: Zor bir maçtı! Naci Ünüvar: Zor bir maçtı! 22:53
12 Dev Adam farklı kazandı! 12 Dev Adam farklı kazandı! 22:48
Osayi Samuel'den milli takım paylaşımı! Osayi Samuel'den milli takım paylaşımı! 22:37
Ömer Erdoğan: İyi mücadele ettik Ömer Erdoğan: İyi mücadele ettik 22:33
Daha Eski
Maxi Gomez: Sağlık olsun! Maxi Gomez: Sağlık olsun! 22:29
Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır 22:28
Enis Bardhi: Futbol böyle Enis Bardhi: Futbol böyle 22:24
Fırtına Başkent'te takıldı! Fırtına Başkent'te takıldı! 22:02
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 22:01
Fırtına Ankara'dan 1 puanla döndü! Fırtına Ankara'dan 1 puanla döndü! 21:57