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FIBA açıkladı! Türkiye doğrudan 2. tura yükseldi

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 10:27
FIBA açıkladı! Türkiye doğrudan 2. tura yükseldi

Türkiye, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sebebiyle ikinci tura yükseldi.

FIBA İcra Komitesi bugün önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek FIBA Basketbol müsabakaları için Rusya Basketbol Federasyonu Belarus Basketbol Federasyonu ile ilgili olarak kararları onayladı.

Avrupa Elemeleri H Grubu'ndan Rusya, B Grubu'ndan ise Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan gruplarından çıkarıldı.

12 Dev Adam, 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 4 maçta sadece bir galibiyeti bulunuyor. Türkiye, grupta deplasmanda Belarus'a karşı oynadığı maçta mağlup olmuştu.

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