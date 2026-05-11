Mersin Spor küme düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Mersin Spor deplasmanda Trabzonspor'a 90-80 mağlup oldu. Mersin Spor, Aliağa'nın kaybetmesi ve Karşıyaka'nın Bursaspor'u 84-82 yenmesiyle bir alt lige düştü. Alınan sonuçlar şöyle: Safiport Erok-Merkezefendi: 69-70, Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75, Tofaş-Aliağa Petkim 73-71.
11 Mayıs 2026
