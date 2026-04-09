Zafer Cimbom'un

09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'dan Tenerife'yi İstanbul'da 64-62 skorla mağlup eden Galatasaray, çeyrek final serisinde durumu 1-1'e getirdi. İlk maçı 84-83 kaybeden sarıkırmızılı temsilcimiz, bu galibiyetle Dörtlü Final umutlarını son maça taşıdı. John Robert Meeks, 17 sayıyla Galatasarayımızın en skorer ismi oldu. Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak. İspanya'da kazanırsak, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e adımızı yazdıracağız. Dörtlü Final'de de rakibimiz Çekya ekibi Nymburk'u eleyen Litvanya'dan Rytas olacak.