Şampiyon F.Bahçe

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff finalinde, ev sahibi olduğu ilk 2 maçtan 85-70 ve 77-75'lik skorlarla sahadan galip ayrılan Fenerbahçe Opet, üçüncü mücadelede de Galatasaray Çağdaş Faktoring'e konuk oldu. Kanarya, deplasmanda 87-76 üstünlük kurdu ve seriyi 3-0 kazanarak ligde 20. şampiyonluğunu elde etti. 8. kez kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, 4. kez de üst üste namağlup şampiyon oldu.