Fenerbahçe şampiyonluk aşkına

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, bugün play-off final serisi üçüncü maçında karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Opet, bugün karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması durumunda sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'in kazanması halinde ise seride durum 2-1'e gelecek ve bir sonraki maç 7 Nisan Salı günü yine sarı- kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.