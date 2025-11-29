CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında hükmen galip ilan edildi

Galatasaray Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında hükmen galip ilan edildi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini ve karşılaşmayı 20-0 hükmen kazandığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 13:21
Galatasaray Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında hükmen galip ilan edildi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."

