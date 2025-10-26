CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Bahçeşehir yıkıldı Esenler şov yaptı

Bahçeşehir yıkıldı Esenler şov yaptı

Basketbol Süper Ligi'nde beşinci haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u konuk etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Bahçeşehir yıkıldı Esenler şov yaptı

Basketbol Süper Ligi'nde beşinci haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u konuk etti. Esenler Erokspor, deplasmanda rakibini 83-65 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Esenler Erokspor ise TOFAŞ'ı konuk edecek. Esenler Erokspor'da Jordon Crawford 26 sayı – 4 asist ile sahanın yıldızı oldu ve takımını galibiyete taşıdı. Bahçeşehir Koleji'nde Matthew Mitchell 13 sayıyla oynerken Caleb Homesley ise 11 sayı üretti.

