Bahçeşehir yıkıldı Esenler şov yaptı

Basketbol Süper Ligi'nde beşinci haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u konuk etti. Esenler Erokspor, deplasmanda rakibini 83-65 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Esenler Erokspor ise TOFAŞ'ı konuk edecek. Esenler Erokspor'da Jordon Crawford 26 sayı – 4 asist ile sahanın yıldızı oldu ve takımını galibiyete taşıdı. Bahçeşehir Koleji'nde Matthew Mitchell 13 sayıyla oynerken Caleb Homesley ise 11 sayı üretti.
