RAMS ile işbirliği

RAMS Global, Fenerbahçe Beko'nun forma üzeri, Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Chobani Stadı'ndaki törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Fenerbahçe Beko oyuncularından Arturs Zagars, Fenerbahçe Koleji basketbolcularından Ersin Erfa ve RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan katıldı. Cem Ciritci, "Türk basketbolunun lokomotifi Fenerbahçemize yeni bir güç, yeni bir vizyon kazandıracak önemli bir iş birliğine imza atmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu iş birliği benim için bir görevden öte, büyük bir aidiyetin ve gönül bağlılığın yansımasıdır. Amacımız Fenerbahçe'yi her alanda sürdürülebilir bir konuma taşımak" diye konuştu.

JASIKEVICIUS İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Ciritci, "Gerekli desteği vereceğimizi söylemiştik. Hocamızın anlaşması ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süreli birliktelik yaşamak istiyoruz. Hocanın Fenerbahçe'ye kattığı değerler çok önemli. Hocanın sözleşmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşmesinin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

SARAN'DAN DESTEK

RAMS Global ile yapılan imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da hazır bulundu. Konuşmaları yakından takip eden Başkan Saran törenin ardından herkesle tek tek yakından ilgilendi ve destek verdi.