Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston şoku! Sakatlık...

Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston şoku! Sakatlık...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston'ın "sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 14:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 14:39
Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston şoku! Sakatlık...

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir. Brandon Boston'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

