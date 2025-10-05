CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursaspor Basketbol 73-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bursaspor Basketbol 73-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor Basketbol ile karşılaştı. Lacivert beyazlılar, mücadeleden 93-73 galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 23:16
Bursaspor Basketbol 73-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, yakaladığı seriyle henüz 2. dakikada 11-0 üstünlük kurdu. İyi top paylaşımıyla parkedeki her oyuncudan skor katkısı almaya devam eden Anadolu Efes, iyi oyunu periyot genelinde devam ettirdi ve çeyreği de 24-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda Bursaspor savunmada daha dirençli başlayıp hücumda da Crawford, Childress ve Berk Can Akın ile sayılar üretse de bu baskıyı Loyd, Dessert ve Babb'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla kıran Anadolu Efes, 15. dakikada farkı çift hanede tutmayı başardı: 23-33. Yeşil-beyazlılar, çeyreğin sonlarında Konontsuk ve Berk Can Akın'ın üç sayılık isabetleriyle farkı kapatmak için çaba gösterse de soyunma odasına Anadolu Efes'in 42-37 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya daha disiplinli görüntüsüyle baskılı başlayan, Childress ve Berk Can Akın ile skor üreten Bursaspor Basketbol, 23. dakikada farkı 2'ye indirdi: 42-44. Anadolu Efes, Cordinier ve Ercan Osmani'nin basketleriyle farkı tekrar açmaya çalışsa da ev sahibi ekip, King'in üst üste bulduğu basketlerle oyunda kalmayı başardı ve 27. dakikada skoru 50-50'de eşitledi. Rakibinin bu dönüşüne çok hızlı tepki veren Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin ön plana çıktığı hücumlarla 13-0'lık seri yakaladı ve farkı tekrar çift hanelere (50-63) çıkardı. Konuk ekip, oyundaki kontrolü bu reaksiyonla iyice ele alarak final periyoduna 65-54 skor avantajıyla gitti.

Son periyotta Bursaspor Basketbol'un farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, iyi oyununu sürdürdü ve salondan 93-73 galip ayrıldı.

