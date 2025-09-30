Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle | Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UeroLeague)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde parkeden galibiyetle ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EueroLeague'in 1. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı 30 Eylül Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

ANADOLU EFES-MACCABI TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sportski Centar Moraca'da oynanacak Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SHANE LARKIN OYNAYACAK MI?

EuroLeague'in açılış haftasında İsrail ekibiyle kozlarını paylaşacak Anadolu Efes'te gözler Shane Larkin'in oynayıp oynamayacağına çevrildi.

Kulüpten yapılan açıklamada kaptanın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapılırken, Shane Larkin'in ayak bileğinde ağrı olduğu ve durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi. Sol el serçe parmağındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi süren PJ Dozier ise bugünkü maçın kadrosunda yer almayacak. Öte yandan diz sakatlığı bulunan Vincent Poirier'in çalışmalarına İstanbul'da devam ettiği belirtildi.