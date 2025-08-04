MVP 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, takıma 2024 yılında katılan Khem Birch'ün sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 2025/26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. 32 yaşındaki, 2.06 boyundaki tecrübeli pivot, geçtiğimiz sezon Basket Süper Ligi Play-off final serisindeki performansıyla "Finallerin MVP'si ödülünü kazanmıştı.
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