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Haberler Basketbol MVP 1 yıl daha Fenerbahçe'de

MVP 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, takıma 2024 yılında katılan Khem Birch'ün sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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MVP 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, takıma 2024 yılında katılan Khem Birch'ün sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 2025/26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. 32 yaşındaki, 2.06 boyundaki tecrübeli pivot, geçtiğimiz sezon Basket Süper Ligi Play-off final serisindeki performansıyla "Finallerin MVP'si ödülünü kazanmıştı.

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