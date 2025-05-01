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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Tarih yazarı

Tarih yazarı

Fernando Muslera, Galatasaray'da unutulmaz bir başarıya hazırlanıyor. Uruguaylı kaleci, sarıkırmızılı kariyerinde 8. lig şampiyonluğu ve 5. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Cimbom'un kaptanı, 4. yıldızdan sonra 5. yıldızı da takarak bir ilke imza atmak istiyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Tarih yazarı

Fernando Muslera, Galatasaray'da yeni bir tarihi başarıya hazırlanıyor. Mayıs ayına girilirken Süper Lig'de 5 puan farkla lider olan, Türkiye Kupası'nda da finale kalan Cimbom'da Muslera'yı önemli bir hedef bekliyor. 2011'de geldiği Galatasaray'da 8. lig şampiyonluğunu kazanmak isteyen Uruguaylı eldiven, Türkiye Kupası'nda da 5. kez mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. BugüneA kadar Galatasaray'da toplamda 17 kupa kazanan 38 yaşındaki kaptan, yeni zaferleri bekliyor. Sarı-kırmızılılar şampiyon olur ve 5. Yıldızı takarsa Muslera da bir ilke imza atacak. Muslera kulüp tarihinde iki yıldızı birden takan ikinci futbolcu olacak. 4. yıldızda kadroda olan deneyimli eldiven, 5. yıldız gururunu da yaşayacak.

HER ZAMAN ZİRVENİN SAHİBİ

2011-12 sezonundan beri Galatasaray'da kesintisiz olarak 14 senedir forma giyen Muslera, şampiyonluklardaki katkısıyla da dikkat çekti. 2011- 12'de şampiyon olan Aslan'da normal sezonda 24 gol yiyen Muslera ligin en az gol yiyen kalecisiydi. 2012-13'teki şampiyonlukta 35 gol yiyerek yine en az gol yiyen kaleci olan Uruguaylı eldiven, 2014-15 şampiyonluğunda 35, 2017-18 şampiyonluğunda 33, 2018- 19 şampiyonluğunda 36, 2022-23 şampiyonluğunda 27 ve 2023-24 şampiyonluğunda 26 gol yedi. Muslera sadece 2014-15 ve 2018-19 şampiyonluklarında ligin en az gol yiyen ikinci kalecisiydi. Cimbom'un takım kaptanı bu sezon da Süper Lig'de 31 maç sonunda 30 golle ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda.

KUPA KOLEKSİYONU

Sarı-kırmızılı forma altında 17 kupa kazanan Fernando Muslera, 7 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa kaldırdı.

BÜLENT KORKMAZ'DAN SONRA

Galatasaray tarihinde şampiyonluklarla beraber iki farklı yıldıza ulaşan ilk futbolcu Bülent Korkmaz olmuştu. 1994'te ikinci yıldızı alan Cimbom'da kadroda yer alan Bülent Korkmaz, 2002'de de üçüncü yıldız gururunu kaptan olarak yaşadı. Fernando Muslera da dördüncü yıldızdan sonra bu sezon beşinci yıldızı da almaya çok yaklaştı.

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