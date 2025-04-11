F.Bahçe final aşkına

Potada Mersin'le birlikte FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'inde yer alan F.Bahçe Opet basketbol takımımız bugün final için parkeye çıkıyor. F.Bahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı finalinde bugün Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek. Temsilcimiz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.

İSPANYA'DA 3'TE 3 PEŞİNDE

F.Bahçe Başantrenörü Garnier, İspanya'da 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi. Garnier, "Hedefimiz üst üste üçüncü kez kupayı kazanmak. Dörtlü Final değişik bir format. Tüm takımlar sıfırdan başlıyor. İlk önce yarı finale odaklanmamız lazım. Finale gelebilirsek daha sonra da finale odaklanmamız gerekiyor. Maç maç gitmemiz lazım. Umuyorum ki sonunda hedefimize ulaşalım" dedi.