Fenerbahçe Opet-USK Prag CANLI İZLE | Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague Kadınlar)

Euroleague Kadınlar yarı final maçında Fenerbahçe Opet ile USK Prag karşı karşıya gelecek. 6'lı Final heyecanında Çekya ekibini turnuva dışına itmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koyarak finale çıkmayı isteyen Fenerbahçe, bu sezon USK Prag ile oynadığı 2 maçta da kazanan taraf olmayı başardı. Güçlü rakibine karşı üst üste 3. galibiyetini almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, USK Prag'ı geçmesi durumunda Euroleague tarihinde 7. defa final oynama başarısı gösterecek. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ise merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague Kadınlar yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı 11 Nisan Cuma günü saat 18.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI CANLI İZLE