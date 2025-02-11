  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 87-56 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 87-56 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. İşte maçın detayları... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 23:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 87-56 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Fenerbahçe: McCollum 10, Nigel Hayes 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 6, Birch 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu 1, Hall 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Bahçeşehir Koleji: Smith 6, Şehmus Hazer 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 22-7 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 49-25 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-38 (Fenerbahçe lehine)

Sarı-lacivertliler, ING Türkiye Kupası yarı final maçında 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı!
DİĞER
Eski eşi Arzum Onan'ın ardından Mehmet Aslantuğ da aşk orucunu bozdu! Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi Canan Şahin bakın ne iş yapıyormuş?
ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye'ye iade edilecek
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi!
Derbinin tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Türkiye Kupası'nda yarı finalde! F.Bahçe Beko Türkiye Kupası'nda yarı finalde! 23:21
Kocaelispor liderliğini sürdürdü! Kocaelispor liderliğini sürdürdü! 23:14
PSG son 16 turu kapısını araladı! PSG son 16 turu kapısını araladı! 22:54
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI 22:49
Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! 22:23
G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! 22:13
Daha Eski
Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! 21:25
Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başladı Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başladı 21:17
Ahlatcı Çorum FK evinde galip! Ahlatcı Çorum FK evinde galip! 21:09
Eren Elmalı G.Saray'da! Eren Elmalı G.Saray'da! 20:50
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 20:17
23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13