Fenerbahçe Beko 87-56 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
Fenerbahçe: McCollum 10, Nigel Hayes 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 6, Birch 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu 1, Hall 5
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Bahçeşehir Koleji: Smith 6, Şehmus Hazer 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 22-7 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 49-25 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 70-38 (Fenerbahçe lehine)
Sarı-lacivertliler, ING Türkiye Kupası yarı final maçında 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.